В деле Эпштейна всплыл неизвестный силуэт у камеры в ночь его смерти

Джеффри Эпштейн был осужден в 2008 году за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Летом 2019 года его вновь арестовали в США по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации девушек, в том числе 14-летних. В августе 2019 года 66-летний финансист был найден мертвым в тюремной камере до начала судебного процесса.