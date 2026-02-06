В деле Эпштейна всплыл неизвестный силуэт у камеры в ночь его смерти

В опубликованных Минюстом США материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружено описание видеозаписи ФБР с камеры наблюдения, на которой зафиксирован неизвестный «силуэт в оранжевом» рядом с ярусом, где находилась камера финансиста. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Речь идет о записи с камер наблюдения, сделанной в ночь на 10 августа 2019 года, когда обвиняемый в торговле несовершеннолетними Эпштейн был найден мертвым в тюрьме. Как следует из анализа ФБР, на видео зафиксирована «вспышка оранжевого цвета», после чего силуэт поднимается по лестнице к изолированному и запертому ярусу, где содержался Эпштейн.
По оценке следователей, человек в оранжевом мог быть заключенным, одетым в стандартную тюремную робу. При этом, как отмечает CBS News, информация о появлении этой фигуры ранее не фигурировала в официальных отчетах властей о смерти Эпштейна.
В заключительном докладе генерального инспектора указывается, что около 22:39 неизвестный сотрудник службы безопасности поднялся по лестнице, а в 22:41 вновь попал в поле зрения камеры. Однако упоминаний о постороннем человеке в оранжевой одежде в официальных документах нет.
Согласно официальной версии, Эпштейн покончил с собой незадолго до 6:30 утра. Его тело обнаружил сотрудник тюрьмы. Точное время смерти установлено не было, что впоследствии вызвало вопросы к качеству расследования. CBS подчеркивает, что отсутствие упоминаний о «человеке в оранжевом» усиливает сомнения вокруг обстоятельств гибели финансиста.
Джеффри Эпштейн был осужден в 2008 году за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Летом 2019 года его вновь арестовали в США по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации девушек, в том числе 14-летних. В августе 2019 года 66-летний финансист был найден мертвым в тюремной камере до начала судебного процесса.
Его сообщница Гислейн Максвелл впоследствии была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
