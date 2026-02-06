Ричмонд
В Екатеринбурге третий месяц ищут 40-летнего мужчину

В Екатеринбурге ищут мужчину, пропавшего больше двух месяцев назад.

Источник: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге уже третий месяц ищут 40-летнего мужчину. Владимир Моляков пропал еще 4 декабря 2025 года. С тех пор его местонахождение неизвестно. Информацию о поиске пропавшего рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

— Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700−54−52, — сообщают волонтеры.

Рост мужчины составляет 165 сантиметров, у него светло-русые волосы и зеленые глаза. Телосложение нормальное. На момент пропажи он был одет в черные куртку, шапку и кроссовки, а также в серые спортивные штаны.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, позвоните на номер инфорга Наталье: 8 (904) 383−17−48 или по единому номеру 112.