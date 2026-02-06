В Екатеринбурге третий месяц ищут 40-летнего мужчину

В Екатеринбурге уже третий месяц ищут 40-летнего мужчину. Владимир Моляков пропал еще 4 декабря 2025 года. С тех пор его местонахождение неизвестно. Информацию о поиске пропавшего рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».