В Екатеринбурге третий месяц ищут 40-летнего мужчину

В Екатеринбурге уже третий месяц ищут 40-летнего мужчину. Владимир Моляков пропал еще 4 декабря 2025 года. С тех пор его местонахождение неизвестно. Информацию о поиске пропавшего рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».
— Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии:
Рост мужчины составляет 165 сантиметров, у него светло-русые волосы и зеленые глаза. Телосложение нормальное. На момент пропажи он был одет в черные куртку, шапку и кроссовки, а также в серые спортивные штаны.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, позвоните на номер инфорга Наталье: