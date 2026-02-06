В свердловском УФСБ назвали фейками ночные сообщения о сиренах и взрывах

В ночь на 6 февраля в Свердловской области в интернете и некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что в Екатеринбурге сработали сирены. Неизвестные люди распространяли фейковые сообщения о звуках сирен и даже взрывов в разных районах города, сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.