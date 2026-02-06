В свердловском УФСБ назвали фейками ночные сообщения о сиренах и взрывах

«Комбинированная информационная операция противника сопровождалась серией сгенерированных аудиофайлов, видео и поддельным указом о введении чрезвычайного положения в регионе. Провокаторы ставили своей целью посеять панику на форумах в домовых чатах и дискредитировать правоохранительные и государственные органы», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали быть осторожнее с непроверенными данными, полученными из неназванных источников. Распространение заведомо ложной информации о событиях, угрожающих жизни и безопасности людей, может повлечь уголовную ответственность, в соответствии со ст. 207.1 УК РФ.