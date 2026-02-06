Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В свердловском УФСБ назвали фейками ночные сообщения о сиренах и взрывах

В ночь на 6 февраля в Свердловской области в интернете и некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что в Екатеринбурге сработали сирены. Неизвестные люди распространяли фейковые сообщения о звуках сирен и даже взрывов в разных районах города, сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

Источник: ЕАН

«Комбинированная информационная операция противника сопровождалась серией сгенерированных аудиофайлов, видео и поддельным указом о введении чрезвычайного положения в регионе. Провокаторы ставили своей целью посеять панику на форумах в домовых чатах и дискредитировать правоохранительные и государственные органы», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали быть осторожнее с непроверенными данными, полученными из неназванных источников. Распространение заведомо ложной информации о событиях, угрожающих жизни и безопасности людей, может повлечь уголовную ответственность, в соответствии со ст. 207.1 УК РФ.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше