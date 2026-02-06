Силы ПВО за ночь сбили 38 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в Минобороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, наибольшее число дронов было сбито над территорией Брянской области — 26 аппаратов. Еще 10 беспилотников перехватили над Белгородской областью.
Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее стало известно, что украинская армия с помощью беспилотных летательных аппаратов ударила по Шебекинскому округу Белгородской области — пострадали шесть мирных жителей.
Утром 5 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 95 беспилотников ВСУ.