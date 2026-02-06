Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 38 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было сбито над территорией Брянской области — 26 аппаратов. Еще 10 беспилотников перехватили над Белгородской областью.

Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.

Ранее стало известно, что украинская армия с помощью беспилотных летательных аппаратов ударила по Шебекинскому округу Белгородской области — пострадали шесть мирных жителей.

Утром 5 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 95 беспилотников ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше