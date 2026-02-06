В Красноярске уволили директора школы, в которой ученица напала на детей

6 февраля стало известно об освобождении от занимаемой должности директора «Комплекса Покровский». Информацию подтвердили «КП»-Красноярск в Главном управлении образования Красноярска.
Именно в этом учебном заведении 4 февраля школьница напала на одноклассников. Пятерых подростков госпитализировали. Также пострадал один педагог.
Напомним, Нелли Лукьянова руководила школой 153 («Комплекс Покровский») с 2023 года. Она является преподавателем химии и биологии.
В ведомстве добавили, что служебная проверка еще продолжается, однако кадровое решение по директору уже принято. Кто станет новым руководителем — пока неизвестно.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше