В Красноярске уволили директора школы, в которой ученица напала на детей

Отстранили от работы директора «Комплекса Покровский» после нападения школьницы.

Источник: Комсомольская правда

6 февраля стало известно об освобождении от занимаемой должности директора «Комплекса Покровский». Информацию подтвердили «КП»-Красноярск в Главном управлении образования Красноярска.

Именно в этом учебном заведении 4 февраля школьница напала на одноклассников. Пятерых подростков госпитализировали. Также пострадал один педагог.

Напомним, Нелли Лукьянова руководила школой 153 («Комплекс Покровский») с 2023 года. Она является преподавателем химии и биологии.

В ведомстве добавили, что служебная проверка еще продолжается, однако кадровое решение по директору уже принято. Кто станет новым руководителем — пока неизвестно.

