Пятерых полицейских в Якутии арестовали за пытки, повлекшие смерть человека

Пятерых полицейских, которых обвиняют в пытках, повлекших смерть человека, арестовали в Якутске. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).
10 октября прошлого года правоохранители проводили обыск в одном из домов города и получили информацию о возможной причастности потерпевшего к незаконному обороту наркотиков. В отделе полиции они пытали мужчину, чтобы выяснить, причастен он к этому или нет.
— Суд, учитывая указанные обстоятельства в совокупности с тяжестью предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемых и другие обстоятельства, избрал для всех пятерых меру пресечения в виде заключения под стражу по 21 марта 2026 года включительно, — написали в Telegram-канале пресс-службы.
Ранее силовики задержали в Подмосковье руководителей двух реабилитационных центров, в которых могли пытать пациентов. Один из пациентов за время лечения похудел на 60 килограммов из-за недоедания, другим якобы ломали ребра. «Вечерняя Москва» разбиралась в этих скандальных историях.