Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых полицейских в Якутии арестовали за пытки, повлекшие смерть человека

Пятерых полицейских, которых обвиняют в пытках, повлекших смерть человека, арестовали в Якутске. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).

Пятерых полицейских, которых обвиняют в пытках, повлекших смерть человека, арестовали в Якутске. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).

10 октября прошлого года правоохранители проводили обыск в одном из домов города и получили информацию о возможной причастности потерпевшего к незаконному обороту наркотиков. В отделе полиции они пытали мужчину, чтобы выяснить, причастен он к этому или нет.

— Суд, учитывая указанные обстоятельства в совокупности с тяжестью предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемых и другие обстоятельства, избрал для всех пятерых меру пресечения в виде заключения под стражу по 21 марта 2026 года включительно, — написали в Telegram-канале пресс-службы.

Ранее силовики задержали в Подмосковье руководителей двух реабилитационных центров, в которых могли пытать пациентов. Один из пациентов за время лечения похудел на 60 килограммов из-за недоедания, другим якобы ломали ребра. «Вечерняя Москва» разбиралась в этих скандальных историях.