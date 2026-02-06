За ночь расчёты ПВО сбили 38 БПЛА ВСУ над регионами России и Чёрным морем

Наибольшее количество дронов — 26 — сбили над Брянской областью. Десять БПЛА ликвидировали над Белгородской областью. По одному беспилотнику уничтожили над Липецкой областью и акваторией Чёрного моря.
Напомним, ранее Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, применялись американские ракеты HIMARS. В ряде районов города произошли отключения электроэнергии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о большом объёме повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов.
