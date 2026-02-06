Ричмонд
Четыре горняка пострадали при взрыве на шахте «Садкинская» на Дону

Инцидент произошёл 31 января в подготовительном забое.

Источник: Аргументы и факты

Четыре человека получили травмы в результате преждевременного взрыва на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе. Об этом сообщил генеральный директор ООО УК «Южуголь» Владислав Цатуров.

По словам Цатурова, при размещении взрывчатки в шпурах — специальных пробуренных углублениях — один из зарядов сработал преждевременно. В эпицентре находились четверо шахтёров.

Всем пострадавших подняли на поверхность и госпитализировали. По состоянию на 5 февраля жизни и здоровью горняков ничего не угрожает: трое остаются в стационаре под наблюдением врачей, один уже выписан из больницы.

Работа шахты «Садкинская» после происшествия не останавливалась и ведётся в штатном режиме.