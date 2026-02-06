Ричмонд
В Красноярске угонщику грозит до 10 лет колонии за кражу «Камри»

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, укравший «Тойоту Камри» с помощью ретранслятора и программатора смарт-ключей.

Источник: Freepik

В прокуратуре рассказали, что мужчина вместе со своим приятелем решил похитить автомобиль. На популярном сервисе объявлений злоумышленники нашли машину, которую хозяин хотел продать за миллион рублей, и пару раз посмотрели ее.

«Пока один отвлекал беседой о технических деталях автомобиля, второй тайно анализировал сигналы брелока сигнализации», — пояснили в прокуратуре.

Ночью мужчины приехали к месту стоянки машины. Один поднялся в подъезд, чтобы перехватить радиосигнал из квартиры, второй открыл дверь автомобиля и завёл мотор.

«Camry» перегнали в Мариинск — 6 часов по трассе, с заменой номерных знаков и обменом сообщениями о безопасности операции. Сообщники оставили машину на парковке, попросив случайного прохожего «присмотреть».

Правоохранителям удалось раскрыть кражу. Машину вернули владельцу. Злоумышленники успели украсть из нее инструменты и аксессуары на 19 тыс. рублей.

Прокуратура края утвердила 39-летнему угонщику обвинение в краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). С учетом прежних судимостей ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска. Уголовное дело в отношении инициатора похищения приостановлено в связи с заключением контракта о прохождении военной службы.