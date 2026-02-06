В Красноярске угонщику грозит до 10 лет колонии за кражу «Камри»

Прокуратура края утвердила 39-летнему угонщику обвинение в краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). С учетом прежних судимостей ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска. Уголовное дело в отношении инициатора похищения приостановлено в связи с заключением контракта о прохождении военной службы.