Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников

Над Брянской областью за ночь уничтожили 26 украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 38 украинских беспилотных аппаратов. Они были сбиты над территорией трех российских регионов, а также над акваторией Черного моря, проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Согласно информации военного ведомства, 26 аппаратов были ликвидированы над Брянской областью, 10 — в Белгородской области, по одному — над Липецкой областью и в Черном море.

Накануне, как сообщало оборонное ведомство, в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени российские военные нейтрализовали 17 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Также ранее стало известно, что ВС РФ установили рекорд по числу уничтоженных ПУ БПЛА в ходе СВО.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше