Силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 38 украинских беспилотных аппаратов. Они были сбиты над территорией трех российских регионов, а также над акваторией Черного моря, проинформировали в Министерстве обороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, 26 аппаратов были ликвидированы над Брянской областью, 10 — в Белгородской области, по одному — над Липецкой областью и в Черном море.
Накануне, как сообщало оборонное ведомство, в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени российские военные нейтрализовали 17 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины.
Также ранее стало известно, что ВС РФ установили рекорд по числу уничтоженных ПУ БПЛА в ходе СВО.