ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД

На внешней стороне 91-го километра МКАД (в районе съезда № 91) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На месте аварии работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
— Движение в районе ДТП затруднено на 2,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — написали в Telegram-канале дептранса.
5 февраля произошло другое ДТП: водитель автобуса марки ПАЗ не справился с управлением на шестом километре трассы ММК — Чечевилово — МБК в Подмосковье. В результате автобус перевернулся, пассажиров в этот момент в салоне не было.
3 февраля на Центральной кольцевой автомобильной дороге около деревни Морозово на севере Московской области столкнулись два грузовика и одна легковушка.