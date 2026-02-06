СМИ: Директора школы в Красноярске, где восьмиклассница устроила поджог, уволили

Инцидент произошел 4 февраля. Школьница подожгла крышку унитаза в туалете, после чего в классе облила горючей жидкостью и подожгла педагога. В помещении начался пожар, затем девочка напала на одноклассников с молотком. В результате пострадали как минимум 6 человек. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы».