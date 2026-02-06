СМИ: Директора школы в Красноярске, где восьмиклассница устроила поджог, уволили

Директора школы № 153 в Красноярске Нелли Лукьянову уволили после инцидента с поджогом, который устроила ученица 8-го класса. Об этом сообщили в главном управлении образования города, передает NGS24.ru.
— В настоящее время продолжается служебная проверка. Вместе с тем кадровое решение принято: директор учреждения освобождена от занимаемой должности, — пояснили там.
Лукьянова возглавляла школу с ноября 2023 года. Помимо административной работы, она также преподавала биологию и химию, передает издание.
Инцидент произошел 4 февраля. Школьница подожгла крышку унитаза в туалете, после чего в классе облила горючей жидкостью и подожгла педагога. В помещении начался пожар, затем девочка напала на одноклассников с молотком. В результате пострадали как минимум 6 человек. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы».
3 февраля 14-летняя ученица напала с ножом на сверстницу в одной из школ города Кодинска. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела. На месте происшествия работают следователи.