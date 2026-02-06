В Перми подросток упал с третьего этажа в ТРК «Семья»

Подросток в состоянии алкогольного опьянения упал с эскалатора на третьем этаже в ТРК «Семья» в Перми, сообщает «Новый компаньон».
Инцидент случился вечером 5 февраля около 20:00. По информации сайта 59.ru, 17-летний парень катался лёжа на перилах движущегося эскалатора на третьем этаже и не удержался. Он сорвался вниз, приземлившись в проём между эскалаторами на первом этаже, недалеко от фонтана.
На место были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи и Росгвардии. Пострадавшего с подозрением на перелом плеча и возможными травмами позвоночника госпитализировали. Консультант одного из магазинов в ТРК рассказал 59.ru, что, когда подростка выносили на носилках, он шевелился.
Полиция проводит проверку.
Сайт perm.aif.ru обратился за комментарием в Министерство здравоохранения Пермского края.