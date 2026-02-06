В Перми подросток упал с третьего этажа в ТРК «Семья»

Инцидент случился вечером 5 февраля около 20:00. По информации сайта 59.ru, 17-летний парень катался лёжа на перилах движущегося эскалатора на третьем этаже и не удержался. Он сорвался вниз, приземлившись в проём между эскалаторами на первом этаже, недалеко от фонтана.