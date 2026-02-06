Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми подросток упал с третьего этажа в ТРК «Семья»

Парень катался лёжа на перилах и сорвался вниз.

Источник: Аргументы и факты

Подросток в состоянии алкогольного опьянения упал с эскалатора на третьем этаже в ТРК «Семья» в Перми, сообщает «Новый компаньон».

Инцидент случился вечером 5 февраля около 20:00. По информации сайта 59.ru, 17-летний парень катался лёжа на перилах движущегося эскалатора на третьем этаже и не удержался. Он сорвался вниз, приземлившись в проём между эскалаторами на первом этаже, недалеко от фонтана.

На место были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи и Росгвардии. Пострадавшего с подозрением на перелом плеча и возможными травмами позвоночника госпитализировали. Консультант одного из магазинов в ТРК рассказал 59.ru, что, когда подростка выносили на носилках, он шевелился.

Полиция проводит проверку.

Сайт perm.aif.ru обратился за комментарием в Министерство здравоохранения Пермского края.