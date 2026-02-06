Ричмонд
NYT: подростков в австралийском лагере заставляли копать себе могилы

В Австралии сотрудники детского лагеря заставляли подростков выполнять упражнения с инсценировками Холокоста.

Источник: Аргументы и факты

В австралийском штате Виктория возник общественный резонанс вокруг престижных молодёжных лагерей Lord и Lady Somers. По данным СМИ, в этих учреждениях подростков могли подвергать унизительным и психологически тяжёлым практикам. Об этом сообщает New York Post.

Журналисты утверждают, что в рамках программы Big Camp участникам предлагались ролевые упражнения с элементами инсценировок Холокоста, заставляли копать себе «могилы» и имитировать газовые камеры. Отмечается, что ранее проверки уже выявляли потенциальные риски для психического состояния подростков, однако некоторые спорные практики продолжали применяться.

Представители лагеря сообщили, что сами уведомили полицию о происходящем, однако правоохранительные органы не обнаружили признаков уголовных правонарушений. Тем не менее бывшие участники требуют проведения нового независимого расследования.

Ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело об истязании мальчика тренером в лыжном лагере под Выборгом.