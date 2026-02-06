В Смоленске отменили занятия в школах из-за прорыва теплосети

«На участке магистральной тепловой сети АО “РИР Энерго” — “Смоленская генерация” в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября произошёл порыв», — написал мэр.
По его словам, предприятие приступило к аварийно-восстановительным работам сразу после выявления утечки. Специалисты занимаются ликвидацией повреждения и восстановлением гидравлического режима системы. Управляющие компании, а также тепло- и водоснабжающие организации города получили уведомления в оперативном порядке.
В результате аварии отопление временно отключили у части потребителей. Новиков отметил, что повреждение возникло на той же магистральной сети, где в этот день планировались ремонтные работы на другом участке. Бригады начали их раньше намеченного срока и ведут параллельно с устранением порыва.
Ранее, в ночь на 5 февраля, крупная авария на ТЭЦ в Чите оставила без электричества и отопления десятки тысяч жителей города и пригородов. В результате инцидента в жилых домах одновременно с прекращением электроснабжения начали остывать системы отопления. Ситуация усугублялась низкой температурой, столбики термометров в городе опускались до −32 градусов. Последствия инцидента уже устранены, объект работает в прежнем режиме.
