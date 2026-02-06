Глава СК РФ заинтересовался осквернением мемориала в Артёме

Расследование дела об осквернении мемориала воинам-землякам в Артёме находится личном контроле у главы СК РФ, сообщила пресс-служба Следкома Приморья.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что 4 февраля неизвестные лица осквернили мемориал воинам-артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По данному факту Следственным управлением СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело.
Осквернение мемориала в Артёме взято под прокурорский контроль.
На памятнике воинам-освободителям обнаружен оскорбительный рисунок.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Напомним, полицейские Находки начали служебную проверку после того, как на памятнике Владимиру Ленину на Центральной площади в середине января были обнаружены следы осквернения.