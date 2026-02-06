Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков после обстрела Белгорода рассказал о повреждениях энергоинфраструктуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 6 февраля, сообщил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры в Белгороде и ряде муниципалитетов региона. По его словам, ситуация затронула как сам областной центр, так и несколько районов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 6 февраля, сообщил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры в Белгороде и ряде муниципалитетов региона. По его словам, ситуация затронула как сам областной центр, так и несколько районов.

Речь идет о Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах. Гладков отметил, что объем разрушений большой, однако все аварийные службы работают в штатном режиме и находятся на своих местах.

Глава региона подчеркнул, что не может раскрывать дополнительные детали о масштабах и характере повреждений. Он пояснил, что такая информация может быть использована противником при анализе обстановки.

— Пункты временного размещения и пункты временного обогрева пока не разворачиваем, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны за ночь 6 февраля уничтожили 38 украинских беспилотников над регионами России.