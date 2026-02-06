Гладков после обстрела Белгорода рассказал о повреждениях энергоинфраструктуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 6 февраля, сообщил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры в Белгороде и ряде муниципалитетов региона. По его словам, ситуация затронула как сам областной центр, так и несколько районов.
Речь идет о Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах. Гладков отметил, что объем разрушений большой, однако все аварийные службы работают в штатном режиме и находятся на своих местах.
Глава региона подчеркнул, что не может раскрывать дополнительные детали о масштабах и характере повреждений. Он пояснил, что такая информация может быть использована противником при анализе обстановки.
— Пункты временного размещения и пункты временного обогрева пока не разворачиваем, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны за ночь 6 февраля уничтожили 38 украинских беспилотников над регионами России.