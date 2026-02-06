Гладков после обстрела Белгорода рассказал о повреждениях энергоинфраструктуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 6 февраля, сообщил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры в Белгороде и ряде муниципалитетов региона. По его словам, ситуация затронула как сам областной центр, так и несколько районов.