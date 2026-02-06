В Уфе исчез семилетний мальчик

В Уфе пропал семилетний Ярослав Зырянов. По сообщению волонтеров БашРегионСпас, ребенок ушел из дома 6 февраля и не вернулся.
— Утром вышел из дома, но так и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в день пропажи был одет в синюю куртку, черные штаны, черную шапку, на руках — черные варежки.
Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, русые волосы, глаза серо-голубые.
Если вам известно местонахождение мальчика, просьба звонить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.
