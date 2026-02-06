Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе исчез семилетний мальчик

В Уфе начались поиски пропавшего семилетнего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал семилетний Ярослав Зырянов. По сообщению волонтеров БашРегионСпас, ребенок ушел из дома 6 февраля и не вернулся.

— Утром вышел из дома, но так и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в день пропажи был одет в синюю куртку, черные штаны, черную шапку, на руках — черные варежки.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, русые волосы, глаза серо-голубые.

Если вам известно местонахождение мальчика, просьба звонить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.