Житель Башкирии украл снегоходы на 3 миллиона рублей

Украденную технику мужчина хотел продать.

Источник: пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в краже техники общей стоимостью 3 миллиона рублей, сообщили в МВД по РБ.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник похитил два снегоболотохода и записи видеокамер из частного дома в деревне Абзаново Архангельского района. Заявление в полицию написала соседка хозяйки, заметившая исчезновение имущества.

Преступника, жителя посёлка Акбердино, поймали благодаря оперативной работе сотрудников МВД и Росгвардии. Оказалось, что мужчина хотел сбыть украденную технику. Он признался в содеянном и рассказал, что приметил технику, когда выполнял ремонт в этом доме.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере», расследование продолжается.