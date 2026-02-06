Житель Башкирии украл снегоходы на 3 миллиона рублей

Преступника, жителя посёлка Акбердино, поймали благодаря оперативной работе сотрудников МВД и Росгвардии. Оказалось, что мужчина хотел сбыть украденную технику. Он признался в содеянном и рассказал, что приметил технику, когда выполнял ремонт в этом доме.