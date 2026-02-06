Житель Башкирии украл снегоходы на 3 миллиона рублей

В Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в краже техники общей стоимостью 3 миллиона рублей, сообщили в МВД по РБ.
Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник похитил два снегоболотохода и записи видеокамер из частного дома в деревне Абзаново Архангельского района. Заявление в полицию написала соседка хозяйки, заметившая исчезновение имущества.
Преступника, жителя посёлка Акбердино, поймали благодаря оперативной работе сотрудников МВД и Росгвардии. Оказалось, что мужчина хотел сбыть украденную технику. Он признался в содеянном и рассказал, что приметил технику, когда выполнял ремонт в этом доме.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере», расследование продолжается.