Миллионер оказался на скамье подсудимых из-за «наркотика для изнасилований»

В Великобритании суд рассматривает дело известного ресторатора индийского происхождения Викаса Натха, которого обвинили в попытке накачать женщину запрещенным веществом. Об этом сообщает BBC News.
Инцидент произошел 15 января 2024 года в закрытом лондонском клубе Annabel’s. По версии обвинения, 63-летний миллионер пришел в заведение вместе с женщиной. Сотрудники клуба обратили внимание, что Натх добавил в ее шот текилы неизвестное вещество из небольшого флакона. После этого администрация вызвала полицию.
Попытавшись избавиться от улик, мужчина выбросил флакон, однако экспертиза установила, что в нем находился гамма-бутиролактон — депрессант с выраженным седативным эффектом, который часто используется в преступлениях сексуального характера.
На судебном заседании 4 февраля Натх признал факт добавления вещества в напиток своей спутницы. При этом он заявил, что не планировал совершать насилие и утверждал, что действовал с целью «успокоить» женщину, которая, по его словам, вела себя неадекватно. Суду он также сообщил о раскаянии в своих действиях.
Викас Натх является одним из известных рестораторов Великобритании. Он владеет сетью элитных заведений в Соединенном Королевстве и Испании, два его ресторана отмечены звездами «Мишлен».
