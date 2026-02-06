Миллионер оказался на скамье подсудимых из-за «наркотика для изнасилований»

На судебном заседании 4 февраля Натх признал факт добавления вещества в напиток своей спутницы. При этом он заявил, что не планировал совершать насилие и утверждал, что действовал с целью «успокоить» женщину, которая, по его словам, вела себя неадекватно. Суду он также сообщил о раскаянии в своих действиях.