В мэрии Владивостока прокомментировали разлив токсичного реагента на центральной площади

Раствор, предназначенный для обслуживания катка, случайно разлили на площади Борцов Революции во Владивостоке. Сейчас специалисты расчищают участок, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
«При проведении демонтажных работ, сотрудниками подрядной организации было допущено частичное проливание специализированного раствора для обслуживания катка», — рассказали в пресс-службе.
В администрации также отметили, что инцидент с реагентом не повлияет на безопасность фонтана, и летом им можно будет пользоваться в обычном режиме.
«При консервации фонтана форсунки и прожекторы закрывают заглушками из нержавеющей стали, которые защищают их в холодное время года. Кроме того, у фонтана есть система очистки воды», — объяснили в мэрии.
Напомним, что каток на стадионе «Авангард» будет недоступен для посетителей с 6 по 10 февраля.