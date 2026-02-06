Ричмонд
В мэрии Владивостока прокомментировали разлив токсичного реагента на центральной площади

Сейчас специалисты расчищают участок.

Источник: PrimaMedia.ru

Раствор, предназначенный для обслуживания катка, случайно разлили на площади Борцов Революции во Владивостоке. Сейчас специалисты расчищают участок, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

«При проведении демонтажных работ, сотрудниками подрядной организации было допущено частичное проливание специализированного раствора для обслуживания катка», — рассказали в пресс-службе.

В администрации также отметили, что инцидент с реагентом не повлияет на безопасность фонтана, и летом им можно будет пользоваться в обычном режиме.

«При консервации фонтана форсунки и прожекторы закрывают заглушками из нержавеющей стали, которые защищают их в холодное время года. Кроме того, у фонтана есть система очистки воды», — объяснили в мэрии.

Напомним, что каток на стадионе «Авангард» будет недоступен для посетителей с 6 по 10 февраля.