В Красноярске мальчик скатился с опасной горки и попал под колеса авто

Инспекторы сообщили, что 8-летний мальчик катался на снегокате с горки, расположенной вблизи проезжей части, и во время спуска столкнулся с автомобилем Omoda. За рулем машины была 39-летняя женщина, она поговорила с ребенком, осмотрела его и ошибочно решила, что тот не пострадал.
Автоледи покинула место ДТП, не сообщив о происшествии в Госавтоинспекцию. Впоследствии мальчик вместе с матерью обратился в травмпункт.
«В отношении владелицы автомобиля Omoda составили административный протокол за оставление места ДТП. Материалы направили в суд. Теперь женщине грозит лишение права управления на срок до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток», — сообщили в ГАИ.
В отношении родителей мальчика был составлен рапорт о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
Информацию об опасной горке в Октябрьском районе инспекторы ДПС передали в коммунальные службы. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее катание детей, Снежный склон обработали песчаной смесью.