В Красноярске мальчик скатился с опасной горки и попал под колеса авто

Инспекторы сообщили, что 8-летний мальчик катался на снегокате с горки, расположенной вблизи проезжей части, и во время спуска столкнулся с автомобилем Omoda. За рулем машины была 39-летняя женщина, она поговорила с ребенком, осмотрела его и ошибочно решила, что тот не пострадал.