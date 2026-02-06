Эксперты выяснили, кто чаще становился жертвой мошенников в 2025 году

«ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые в прошлом году попадались на уловки мошенников. Женщины чаще мужчин страдали от их обмана — 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50/50. По данным исследования ВТБ, женщины чаще подвергались атакам мошенников весной, особенно в апреле и мае», — говорится в сообщении.