График поездов на МЦД-2 сбился из-за остановки электрички по техническим причинам

Пригородные поезда на МЦД-2 утром в пятницу, 6 февраля, идут с отклонением от графика из-за остановки электрички по техническим причинам. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Электричка остановилась на перегоне Павшино-Тушино.

— Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути. В 6:30 движение было восстановлено по двум путям, — говорится в Telegram-канале МЖД.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

3 февраля из-за сбоя на МЦД-3 отменено 10 поездов Ленинградского направления. Уточнялось, что сбой произошел в связи с непогодой.

4 февраля МЖД сообщили, что их сотрудники предпринимают меры для обеспечения бесперебойного движения поездов в Москве и Московской области в условиях сильных морозов.