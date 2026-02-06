Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число поездов, выбившихся из графика на пути в Крым и обратно, возросло до 11

Количество поездов, выбившихся из графика по пути в Крым и в обратном направлении, возросло. По состоянию на 8:00 отстают от расписания 11 поездов. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Российская газета

На восемь часов отстает поезд № 196 Симферополь — Москва, отправлением 4 февраля. Он следует по измененному маршруту. Это самое длительное отставание от графика на данный момент. Также на шесть часов выбился из расписания поезд № 068 Симферополь — Москва Он тоже отправился 4 февраля.

На пути в Крым с отставанием 6,5 часа следует поезд № 028 Москва — Симферополь. Время задержки других составов колеблется в пределах от 5 до 1,5 часа. Пассажиры всех составов с длительным отставанием обеспечиваются горячим питанием и водой.

Накануне вечером по состоянию на 23:00 отставали на пути в Крым и обратно восемь поездов. Отставание связано с происшествие в Тамбовской области, где на станции Кочетково загорелись 16 цистерн, перевозивших нефтепродукты и сжиженный газ. Пожарным удалось в течение суток потушить открытое горение, сейчас продолжается проливка очага.