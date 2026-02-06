В Сергиевом Посаде мужчина устроил стрельбу из окна дома

В Сергиевом Посаде юноша устроил стрельбу из окна дома, пострадал прохожий, возбуждено дело о хулиганстве. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
«В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому г. о. поступило сообщение от местного жителя о том, что на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна многоквартирного дома», — резюмировала представитель МВД по региону.
Отмечается, что есть пострадавший, он обратился за помощью к медикам.
Полицейские установили квартиру, откуда стреляли, и личность подозреваемого — 19-летнего жителя Сергиева Посада. При обыске изъяли предмет, похожий на пневматическое оружие, и направили его на баллистическую экспертизу.