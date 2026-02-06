Россиянка насмерть отравилась морепродуктами в Египте — тело уже 3 недели не отдают из-за долга

По его данным, 69-летняя Татьяна Ивановна из Самарской области впервые выехала за границу и остановилась в отеле в Шарм-эль-Шейхе. После ужина морепродуктами у женщины начались сильная диарея, рвота и температура. Несмотря на госпитализацию, её состояние стремительно ухудшалось: развились тяжёлая анемия, токсическое поражение печени, септический шок и полиорганная недостаточность. Спустя 12 дней в больнице она скончалась, по словам медиков, от остановки сердца.
На лечение было потрачено почти 28 тысяч долларов (более двух миллионов рублей), которые у женщины не было. Госпиталь, проводивший процедуры в кредит, отказывается выдавать официальное медицинское заключение о причине смерти до погашения долга. Хотя страховая компания готова покрыть расходы на транспортировку тела, сначала родственникам необходимо рассчитаться с клиникой.
Деньги уже собрали жители её родного посёлка, однако перевести сумму в Египет из-за существующих ограничений на международные переводы не получается. Родные обратились за помощью в российское консульство. Тем временем тело и вещи умершей остаются в госпитале, где за хранение ежедневно начисляется дополнительная плата.
