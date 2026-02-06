Пенсионерка из Самары умерла после ужина в ресторане в Египте

Пенсионерка впервые в жизни поехала за границу — вместе с подругой они остановились в Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе. В первый день отдыха женщины поужинали креветками в тесте и кальмарами, а на следующее утро у самарчанки появились диарея, рвота и высокая температура. Сначала туристка лечилась сама, но лучше не становилось. На третий день ее госпитализировали.