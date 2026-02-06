При крупном ночном пожаре в Левашово пострадала женщина

В пятницу ночью, 6 февраля, в Выборгском районе Ленинградской области начался пожар. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 01:39.
По предварительной информации, возгорание случилось в двухэтажном частном доме размером 20×20 метров. Огонь охватил участок площадью 75 квадратных метров.
Дом находится на территории поселка Левашово, на проспекте Урицкого, дом 20. В пресс-службе профильного министерства сообщили, что пожар удалось потушить к 05:42.
Известно, что при пожаре пострадала женщина. С травмами ее отвезли в больницу. На место происшествия выезжали 15 человек личного состава, было задействовано 15 спецмашин.