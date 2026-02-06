СМИ: Актрисе Олесе Железняк экстренно потребовалась помощь медиков в Москве

Известной актрисе театра и кино Олесе Железняк понадобилась экстренная медицинская помощь в Москве. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщает «112».
По данным источников, ночью ей стало плохо дома. Актриса якобы пожаловалась на повышенное давление и сильные боли в области груди.
Как отмечает Telegram-канал, медики оказали помощь на месте. От госпитализации Олеся Железняк отказалась.
Артистка пока не комментировала эту информацию.
Журналисты Telegram-канала Mash ранее утверждали, что артистка Мария Аронова обратилась к врачам из-за долгих и мучительных приступов икоты. Они якобы провели обследование, в ходе которого обнаружили у Ароновой серьезные повреждения внутренних органов.
По словам директора актрисы Натальи Дмитрюковой, информация о том, что Аронова испытывает проблемы со здоровьем, не соответствует действительности.
27 декабря 2025 года стало известно, что актера Александра Иншакова госпитализировали. Он поступил в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него гипертонию — высокое кровяное давление и нарушение сердечного ритма.