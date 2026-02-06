Ричмонд
Молодой человек устроил стрельбу из окна дома в Сергиевом Посаде

Молодой человек устроил стрельбу из окна многоквартирного дома в Сергиевом Посаде. В результате инцидента пострадал прохожий. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

— Им оказался 19-летний житель Сергиева Посада. При обыске в его квартире был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пневматическим оружием, который направлен на баллистическую экспертизу, — передает Telegram-канал ведомства.

В июле прошлого года в поселке Починок Ленинградской области пьяный 22-летний мужчина открыл стрельбу из окна квартиры по детям, игравшим во дворе. Ему не понравились детские крики, поэтому он взял страйкбольное ружье и открыл огонь.

До этого 13-летний школьник в Санкт-Петербурге начал стрелять по прохожим из окна жилого здания. 69-летняя женщина пострадала — мальчик попал ей в ногу.