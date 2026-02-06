«Возвращаясь домой, сломал руку»: незнакомец столкнул первоклассника с лестницы в Иркутске

В социальных сетях появилось сообщение: «Мой сын, первоклассник, возвращался домой из гимназии. Когда спускался по лестнице, сзади его толкнул незнакомый высокий парень. Ребенок слетел со ступенек и сломал руку!». Как оказалось, произошло это в Иркутске 5 февраля 2026 года. Полицейские начали проверку.