«Возвращаясь домой, сломал руку»: незнакомец столкнул первоклассника с лестницы в Иркутске

В Иркутске ищут парня, столкнувшего первоклассника с лестницы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В социальных сетях появилось сообщение: «Мой сын, первоклассник, возвращался домой из гимназии. Когда спускался по лестнице, сзади его толкнул незнакомый высокий парень. Ребенок слетел со ступенек и сломал руку!». Как оказалось, произошло это в Иркутске 5 февраля 2026 года. Полицейские начали проверку.

— Мальчик обращался за медицинской помощью, эту информацию подтвердили в больнице. Сейчас мы ищем виновника произошедшего, — прокомментировали в МВД региона.

Прокуратура взяла ситуацию на особый контроль. Жителей областного центра, обладающей какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить в дежурную часть.