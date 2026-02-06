Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Брянской области с помощью РСЗО HIMARS и беспилотников. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены. Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место, энергоснабжение было оперативно восстановлено, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников над регионами России. При этом наибольшее число дронов ликвидировали над территорией Брянской области — 26 БПЛА.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры в Белгороде и ряде муниципалитетов региона.