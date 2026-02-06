Вандалы устроили погром в Олимпийской деревне Милана перед Играми

Злоумышленники сломали сливные пробки и трубы с помощью дрели, что привело к серьёзным протечкам. Повреждения были обнаружены в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
Следствие предполагает, что проникнуть в деревню мог как посторонний, так и человек, имевший доступ. В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что организаторы церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии были вынуждены запустить акцию «два по цене одного» из-за низкого спроса на билеты. Для получения скидки необходимо было использовать специальный промокод при покупке. Стоимость билетов на открытие, которое пройдёт 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро», варьируется от 260 до 2026 евро.
