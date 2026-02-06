Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вандалы устроили погром в Олимпийской деревне Милана перед Играми

Итальянская полиция и антитеррористическая прокуратура Милана ведут расследование актов крупного вандализма в Олимпийской деревне накануне Игр 2026 года. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в результате двух инцидентов было повреждено около 70 душевых кабин.

Злоумышленники сломали сливные пробки и трубы с помощью дрели, что привело к серьёзным протечкам. Повреждения были обнаружены в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Следствие предполагает, что проникнуть в деревню мог как посторонний, так и человек, имевший доступ. В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что организаторы церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии были вынуждены запустить акцию «два по цене одного» из-за низкого спроса на билеты. Для получения скидки необходимо было использовать специальный промокод при покупке. Стоимость билетов на открытие, которое пройдёт 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро», варьируется от 260 до 2026 евро.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.