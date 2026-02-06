Ричмонд
ВСУ нанесли комбинированный удар по объектам энергетики Брянской области

Массированная атака украинских боевиков на Брянскую область отражена.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики атаковали объекты энергетики Брянской области, используя РСЗО HIMARS и БПЛА. В Клинцовском районе несколько населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ, бойцам бригады “БАРС — Брянск” мощная атака на наш регион была отражена, все цели уничтожены!» — рассказал чиновник в своем обращении.

Несмотря на повторные атаки, аварийные службы быстро восстановили энергоснабжение благодаря слаженной работе, подытожил Богомаз, завершая доклад.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские военные несколько раз нарушили энергетическое перемирие. Напомним, президент РФ Владимир Путин сдержал свое слово, ВС РФ не наносили в течение недели удары по энергообъектам, которые использовались в целях ВСУ. А вот украинские боевики нарушали условия договора. Более того, ВСУ стягивали военных к границе с РФ на фоне перемирия.

