Топ-менеджера «Росатома» арестовали по делу о взятке

В Новосибирске топ-менеджера «Росатома» Метелкина арестовали по делу о взятке.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 6 фев — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска заключил под стражу директора бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ» (топливная компания «Росатома») по делу о даче взятки руководству новосибирского завода «НЗХК», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Рассмотрено ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении Михаила Метелкина… Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что Михаил Метелкин, занимающий должность директора бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ», обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

«По версии следствия, в период с июля 2020 года по апрель 2022 года обвиняемый передал заместителю генерального директора — коммерческому директору ПАО “Новосибирский завод химконцентратов” (“НЗХК”) денежные средства в общей сумме 950 тысяч рублей… за ускорение сроков оплаты по договорам поставки сырья, а также за его приёмку в опережение установленных графиков», — сообщили в пресс-службе.

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и СУСК России по Новосибирской области.