Топ-менеджера «Росатома» арестовали по делу о взятке

«По версии следствия, в период с июля 2020 года по апрель 2022 года обвиняемый передал заместителю генерального директора — коммерческому директору ПАО “Новосибирский завод химконцентратов” (“НЗХК”) денежные средства в общей сумме 950 тысяч рублей… за ускорение сроков оплаты по договорам поставки сырья, а также за его приёмку в опережение установленных графиков», — сообщили в пресс-службе.