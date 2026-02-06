Открыто движение поездов под Тамбовом на станции Кочетовка-2 после ЧП

На станции Кочетовка-2 возобновилось движение поездов после схода вагонов и возгорания 4 февраля. Об этом сообщается в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
Пропуск поездов по одному пути начат в 02:09 по московскому времени. Ликвидация аварии продолжается.
«В работах по ликвидации последствий происшествия задействовано около 250 железнодорожников, пожарные и восстановительные поезда, специализированная техника», — говорится в официальном Telegram-канале ЮВЖД.
На месте работает оперативный штаб под руководством главы ОАО «РЖД» Олега Белозëрова. В ЮВЖД заявили, что предстоит восстановить более 100 метров пути и вернуть поезда в график.
Ранее KP.RU сообщил, после сходы вагонов в Тамбовской области, было задержано 16 поездов, следовавших в Москву и из Москвы. Отмечалось, что поезда через станцию Кочетовка ходили по временной схеме.