Российскую экс-судью будут судить за приговоры по удаленке из санатория

Осенью 2021 года, как следует из материалов дела, Дробышева вынесла десять судебных решений, находясь в этот период на лечении в санатории в Сочи. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей она поясняла, что в ее отсутствие дела должна была рассматривать коллега, однако фактически этого не произошло. Вместо этого, по словам экс-судьи, она связывалась с секретарем суда по видеосвязи и давала указания по рассмотрению конкретных дел.