Российскую экс-судью будут судить за приговоры по удаленке из санатория

Тамбовский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшей судьи Елены Дробышевой, обвиняемой в вынесении заведомо неправосудных приговоров. Сведения об этом содержатся в картотеке суда.
Дробышевой вменяется совершение десяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 305 УК РФ. По данным СМИ, она на протяжении около 15 лет работала судьей Тамбовского районного суда.
Осенью 2021 года, как следует из материалов дела, Дробышева вынесла десять судебных решений, находясь в этот период на лечении в санатории в Сочи. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей она поясняла, что в ее отсутствие дела должна была рассматривать коллега, однако фактически этого не произошло. Вместо этого, по словам экс-судьи, она связывалась с секретарем суда по видеосвязи и давала указания по рассмотрению конкретных дел.
Первоначально жалоб от участников судебных процессов не поступало. Как сообщала сама Дробышева на заседании ВККС, спустя время на нее было направлено обращение в ФСБ со стороны недоброжелательницы.
Уголовное дело в отношении бывшей судьи поступило в Тамбовский областной суд 14 апреля 2025 года. Рассмотрение продолжается.
Читайте также: Полицейских арестовали по делу о пытках и гибели человека в российском городе.