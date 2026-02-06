Shot: Россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте

Россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте. Ее тело третью неделю не могут транспортировать в Россию из-за трудностей с переводом денег за границу. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.
69-летняя женщина поехала на отдых вместе с подругой. В первый же день на ужин они съели креветки в тесте и кальмары. На следующее утро у женщины появились признаки отравления. На третий день она решила обратиться к врачам, поскольку лучше ей не становилось.
Врачи диагностировали у женщины сильное воспаление на фоне бактериальной инфекции, а также тяжелую анемию и токсическое повреждение печени с повышением билирубина в 10 раз.
— У женщины возникли рвота с кровью и септический шок — это реакция иммунной системы на инфекцию, при которой организм атакует собственные ткани. А также развилась полиорганная недостаточность, — говорится в публикации.
Через 12 дней после госпитализации россиянка умерла. Страховая готова покрыть расходы на перевозку тела, однако перед этим родные женщины должны оплатить ее лечение — примерно 2,1 миллиона рублей.
