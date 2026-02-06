Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков рассказал о ночной атаке на Белгород

Гладков рассказал о ночной атаке на Белгород, восстановление шло всю ночь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода со стороны ВСУ, есть повреждения, восстановительные работы шли всю ночь.

«Всю ночь продолжались восстановительные работы, продолжаются они и сейчас», — сказал Гладков в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Гладков поблагодарил каждого, кто участвует в ликвидации последствий обстрела.

Глава региона отметил, что обстрел велся по гражданскому Белгороду, где «не было и нет военных объектов».