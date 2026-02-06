Гладков рассказал о ночной атаке на Белгород

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода со стороны ВСУ, есть повреждения, восстановительные работы шли всю ночь.
«Всю ночь продолжались восстановительные работы, продолжаются они и сейчас», — сказал Гладков в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Гладков поблагодарил каждого, кто участвует в ликвидации последствий обстрела.
Глава региона отметил, что обстрел велся по гражданскому Белгороду, где «не было и нет военных объектов».