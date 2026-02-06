Адмиралов Тихоокеанского флота СССР погубил собственный багаж

В начале февраля 1981 года авиакатастрофа под Ленинградом за считанные секунды лишила Советский Союз руководства Тихоокеанского флота. Самолет Ту-104 рухнул сразу после взлета, на его борту находились 16 адмиралов и генералов. Обстоятельства трагедии, долгое время засекреченной, впоследствии стали одним из самых тяжелых ударов по обороноспособности страны в разгар холодной войны.
Катастрофа произошла 7 февраля 1981 года на военном аэродроме Пушкин. Делегация Тихоокеанского флота возвращалась во Владивосток после штабных учений всех флотов СССР, проходивших в Ленинграде. ТОФ показал лучшие результаты, и руководство флота во главе с адмиралом Эмилем Спиридоновым вылетало домой одним бортом, пишет «Лента.ру».
Самолет начал разбег около 16:00, оторвался от полосы, но почти сразу резко задрал нос, потерял устойчивость и рухнул на землю менее чем в полукилометре от места взлета. В воздухе Ту-104 пробыл не более восьми секунд. Полные топливные баки привели к мощному взрыву и пожару. Погибли 43 человека, включая 16 высших командиров флота и членов экипажа. Единственный выживший умер по дороге в больницу.
За один момент Тихоокеанский флот потерял больше адмиралов, чем за всю Великую Отечественную войну. Командиры обладали уникальным боевым и управленческим опытом, а сам ТОФ в послевоенные годы был одной из ключевых площадок для внедрения новых видов вооружений.
Сразу после катастрофы информацию о случившемся засекретили. Родственникам не объясняли причин гибели, в прессе появился лишь краткий некролог без имен и деталей. Следствие рассматривало версию диверсии: гибель всего командования флота выглядела слишком удобной для противника. ТОФ был приведен в полную боевую готовность. Однако проверка показала, что доступ иностранных спецслужб к строго охраняемому аэродрому был практически невозможен.
Постепенно подозрения сместились на внутренние причины. Расшифровка «черных ящиков» показала, что экипаж не допустил ошибки пилотирования. Самолет оторвался от земли самопроизвольно, без действий командира. Это указывало на резкое смещение центра тяжести.
Следствие установило, что на борту находился тяжелый и плохо закрепленный груз. Вместе с пассажирами перевозили рулоны типографской бумаги и мебельные гарнитуры — дефицит, который командование везло на Дальний Восток. При разбеге груз мог сместиться в хвостовую часть, из-за чего самолет преждевременно задрал нос, потерял скорость и устойчивость.
Дополнительным фактором стал сам Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолет, отличавшийся высокой аварийностью. К 1981 году он был выведен из гражданской авиации, но продолжал эксплуатироваться военными. За время службы с этими лайнерами произошло 16 катастроф.
После трагедии были отстранены командиры, отвечавшие за эксплуатацию борта, а в армии ввели негласный запрет на перелеты высших офицеров одним рейсом. Позже это правило закрепили в авиационных нормах.
Катастрофа под Ленинградом стала не только человеческой трагедией, но и уроком, за который заплатили жизнями высшие командиры флота. Причиной гибели адмиралов оказался не теракт и не ошибка пилотов, а обычная халатность и бесконтрольная загрузка самолета.
Читайте также: Полицейских арестовали по делу о пытках и гибели человека в российском городе.