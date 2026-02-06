Адмиралов Тихоокеанского флота СССР погубил собственный багаж

Самолет начал разбег около 16:00, оторвался от полосы, но почти сразу резко задрал нос, потерял устойчивость и рухнул на землю менее чем в полукилометре от места взлета. В воздухе Ту-104 пробыл не более восьми секунд. Полные топливные баки привели к мощному взрыву и пожару. Погибли 43 человека, включая 16 высших командиров флота и членов экипажа. Единственный выживший умер по дороге в больницу.