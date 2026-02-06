Смерть туристки из РФ в Египте обернулась долговой ловушкой для родных

Несколько дней женщина терпела и лечилась самостоятельно, надеясь, что недомогание пройдет. Но состояние стремительно ухудшалось. На третий день ее экстренно доставили в больницу. Анализы показали тяжелую бактериальную инфекцию, выраженное воспаление, крайне тяжелую анемию и токсическое поражение печени — уровень билирубина оказался превышен почти в десять раз.