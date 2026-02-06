Смерть туристки из РФ в Египте обернулась долговой ловушкой для родных

Поездка, ставшая для 69-летней жительницы Самарской области первой в жизни заграничной, закончилась трагедией. Россиянка умерла в Египте после ужина в ресторане пятизвездочного отеля, а ее тело уже третью неделю не могут доставить на родину.
Причина — долги за лечение и невозможность перевести деньги за границу. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Татьяна Ивановна приехала в Шарм-эль-Шейх вместе с подругой и поселилась в отеле. В первый день отдыха женщины поужинали морепродуктами — креветками в тесте и кальмарами. Уже на следующее утро Татьяне стало резко плохо: начались сильная диарея, рвота и высокая температура.
Несколько дней женщина терпела и лечилась самостоятельно, надеясь, что недомогание пройдет. Но состояние стремительно ухудшалось. На третий день ее экстренно доставили в больницу. Анализы показали тяжелую бактериальную инфекцию, выраженное воспаление, крайне тяжелую анемию и токсическое поражение печени — уровень билирубина оказался превышен почти в десять раз.
В стационаре состояние пациентки стало критическим. Началась рвота с кровью, развился септический шок — опасная реакция организма, при которой иммунная система фактически разрушает сама себя. Следом отказали несколько органов. Врачи боролись за жизнь женщины 12 дней, но спасти ее не удалось — Татьяна скончалась в больнице.
Лечение обошлось почти в 28 тыс. долларов — около 2,1 млн рублей. Таких денег у туристок не было, помощь оказывалась за счет клиники. Медики сообщили родственникам, что сердце женщины не выдержало, однако из-за образовавшегося долга отказались выдавать официальное медицинское заключение о причине смерти.
Страховая компания готова оплатить перевозку тела в Россию, но только после полного погашения счета больницы. Необходимую сумму удалось собрать жителям небольшого поселка Мирный Самарской области, откуда родом погибшая. Однако перевести деньги за рубеж родственники не могут из-за банковских ограничений.
Все это время тело и личные вещи Татьяны остаются в египетском госпитале. За хранение ежедневно начисляется дополнительная плата, увеличивая долг. Родные обратились за помощью в консульство Российской Федерации, надеясь наконец вернуть женщину домой.
