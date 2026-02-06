Четверо взрослых и трехлетний ребенок пострадали в ДТП в Воронежской области

В Бобровском районе Воронежской области вечером 5 февраля произошло серьезное ДТП. По данным УГИБДД, около 19.40 на 3 км автодороги «Бобров-Таловая-Новохоперск» 32-летний житель Аннинского района на автомобиле «Хендай Акцент» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где устроил лобовое столкновение с «Хендай Гетц» под управлением 33-летней местной жительницы.