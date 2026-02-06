Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо взрослых и трехлетний ребенок пострадали в ДТП в Воронежской области

В лобовом столкновении на воронежской трассе пострадали пять человек.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В Бобровском районе Воронежской области вечером 5 февраля произошло серьезное ДТП. По данным УГИБДД, около 19.40 на 3 км автодороги «Бобров-Таловая-Новохоперск» 32-летний житель Аннинского района на автомобиле «Хендай Акцент» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где устроил лобовое столкновение с «Хендай Гетц» под управлением 33-летней местной жительницы.

В результате аварии получили травмы оба водителя, а также пассажиры «Хендай Акцент», 3 и 23-летние жители Аннинского района, и 41-летняя пассажирка «Хендай Гетц». Всех доставили в приемное отделение «Бобровской РБ».

По факту аварии проводится проверка.