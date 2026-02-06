Главбух на миллион: сотрудница маскировала воровство расходами

52-летняя главбух промышленной организации необоснованно перечисляла себе деньги со счетов фирмы, пояснил заместитель начальника УВД Могилевщины — начальник криминальной милиции Евгений Бутько.
У сотрудницы был ключ доступа к счету фирмы, благодаря чему она имела возможность переводить средства с него на собственный счет. По словам Бутько, финансовые операции главный бухгалтер прикрывала оплатой за оказание транспортных услуг и выплатой премий.
Добытые нечестным способом деньги женщина тратила на «красивую жизнь» и покупки на маркетплейсах, уточнили в правоохранительном ведомстве. По данным следствия, сумма систематических хищений превысила 1,4 миллиона рублей. В отношении главного бухгалтера фирмы было возбуждено уголовное дело.
За хищения в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями ей грозит тюремный срок до 12 лет, уточнили в МВД.