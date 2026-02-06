Ричмонд
Массовое ДТП привело к пробке длиной 2,5 км на МКАД

На внешней стороне 91 км МКАД в районе съезда № 91 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате движение на участке оказалось серьёзно затруднено, информирует водителей пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Life.ru

«На внешней стороне 91 км МКАД (в районе съезда № 91) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — сказано в сообщении. На месте работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства массовой аварии и уточняется информация о возможных пострадавших. По данным столичного дептранса, длина затора достигла 2,5 км. В настоящее время движение на внешней стороне 91 км МКАД восстановлено.

А ранее пять несовершеннолетних погибли и шесть человек получили травмы разной степени тяжести в страшной аварии на трассе Р-255 «Сибирь». Там столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Автобус перевозил 13 пассажиров, из них 11 были подростками. Погибшими оказались абитуриенты института ГУФСИН.