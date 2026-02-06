Гладков сообщил о трудностях с восстановлением энергоснабжения в Белгороде после атаки ВСУ

По его словам, восстановительные работы шли всю ночь и продолжаются сейчас. Специалисты энергетических и коммунальных служб пытаются как можно быстрее вернуть в дома жителей электричество, тепло и воду. Губернатор лично контролирует ситуацию на местах.
«Сейчас выезжаю на те объекты, в которых были включены генераторы, посмотрю их работу, уже по месту будем принимать дополнительные решения, если они необходимы», — заявил Гладков.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области были зафиксированы серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры. При этом Украина вообще не наносила ударов по военным целям в регионе. Из-за этой атаки в некоторых районах города пропал свет.
