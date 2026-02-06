Ричмонд
Более 150 кг психотропа на $10 млн изъяли таможенники на границе с Польшей

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Более 150 кг психотропного вещества 4-ВМС, которое намеревались ввезти на территории ЕАЭС, изъяли белорусские таможенники, об этом сообщили в пресс-службе ГТК.

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

Польское транспортное средство, в котором была спрятана партия наркотика, прибыло в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи».

Для перегрузки перемещаемого сборного груза водитель грузовика — 44-летний белорус — проследовал в пункт пропуска «Брузги».

Машина была досмотрена с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При дальнейшем досмотре из тайников, оборудованных в товарах, было извлечено 154 килограмма психотропа.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий на территории России сотрудниками Федеральной таможенной службы задержано три гражданина, причастных к реализации преступной схемы», — отметили в ведомстве.

У одного из них было изъято еще шесть килограмм гашиша и 20 грамм кокаина.

Возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, фигурантам может грозить лишение свободы вплоть до 20 лет.

Как пояснили в ведомстве, 4-ВМС относится к достаточно «молодым дизайнерским» психотропам. В наркоторговле он представлен с 2011 года и по своему действию схож с амфетамином и МДМА.

Провозимой партии 4-ВМС хватило бы на 700 тысяч доз, на черном рынке она оценивается в 10 миллионов долларов США.

