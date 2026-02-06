Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске возбудили дело из-за дома, который не могут расселить с 2017 года

Двухэтажный жилой дом, построенный в 1959 году, признали аварийным ещё в начале 2017 года.

Источник: Om1 Омск

В Омске возбуждено уголовное дело о халатности при расселении аварийного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По версии следствия, двухэтажный жилой дом, построенный в 1959 году, признали аварийным ещё в начале 2017 года. Городская администрация должна была своевременно расселить жильцов, однако этого до сих пор не произошло.

Отмечается, что в доме присутствуют сырость и плесень, а деревянные перекрытия, лестничные пролёты и кровля находятся в плохом состоянии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.