Четверо омичей пойдут под суд из-за торговли угнанными автомобилями

"По версии следствия, в октябре 2021 г. два местных жителя приобрели автомобиль Toyota Camry, ранее похищенный в г. Новосибирске и находящийся в розыске, а также получили информацию об аналогичном автомобиле, находящемся во владении постороннего гражданина.
Используя полученные сведения, обвиняемые организовали изготовление поддельных документов и государственного регистрационного знака, а также изменили идентификационный номер автомобиля (VIN), т. е. создали так называемый «автомобиль-двойник», который продали по объявлению иногороднему покупателю за 850 тыс. рублей", — говорится в официальном сообщении.
Афера вскрылась, когда покупатель решил поставить машину на учет, но не смог — автомобиль с поддельными документами изъяли.
Как полагает следствие, в 2024-м к обвиняемым присоединились еще двое знакомых, вместе они по той же схеме продали авто на 3,2 миллиона рублей. А в 2025 году подозреваемых задержали при попытке продать еще две машины.
Позиция обвиняемых не представлена. Уточняется, что на их имущество стоимостью более 2 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело будет рассмотрено в Кировском районном суде Омска.