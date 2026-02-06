Житель Башкирии убил непрошеного гостя

Иглинский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в октябре прошлого года в селе Иглино на улице Королева произошел конфликт между хозяйкой дома и несколькими женщинами, которые пришли в гости без приглашения. На шум из дома вышел ее сожитель. Во время ссоры он ударил ножом в шею мужчину, который пришел вместе с этими женщинами. Потерпевший умер на месте от полученного ранения.
Подсудимый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.
